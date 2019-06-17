Мэр Казани запускает конкурс на лучшую фотографию города

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-17T12:37:54+03:00

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17 июня на совещании «деловой понедельник» мэр Казани Ильсур Метшин выступил с предложением организовать конкурс на лучшую фотографию города. Приниматься будут летние и осенние снимки столицы Татарстана.

- Каждым летом Казань зеленеет и расцветает. Сегодня уже высажено свыше сотни тысяч крупномерных деревьев и кустарников. Все они приживаются и не только радуют глаз жителей Казани, но и создают зеленый каркас, над которым мы будем и дальше работать, - сказал Ильсур Метшин.

При подведении итогов конкурса, в котором могут принять участие, как фотографы профессионалы, так и любители, будут отобраны лучшие работы и из них создадут отдельный альбом. Он должен стать подарком для гостей Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU