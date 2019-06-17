В Татарстане во время пожара сотрудники МЧС эвакуировали пять человек, среди них двое детей

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-17T11:16:47+03:00

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Пожар в подъезде жилого многоквартирного дома на улице Студенческой в Нижнекамске произошел в воскресенье, 16 июня в 5.52. Прибыв на место спасатели увидели, что из окон подъезда с 5 по 9 этаж идет черный дым. На улице находились жильцы дома, успевшие выйти самостоятельно. Они рассказали, что в подъезде на лестничной площадке 5-9 этажей горят электрощиты. В подъезде сильное задымление.

Во время разведки было установлено, требуется эвакуация для пяти человек, из них двое - дети. Все они оказались отрезанными от спасения едким дымом. Вывели их из опасного места при помощи масок спасаемых.

Выяснилось, что в подъезде происходит горение трех электрощитов на лестничной площадке 5, 8 и 9 этажей. С возгоранием удалось быстро справиться. Во время ЧП никто не пострадал.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU