В Татарстане во время пожара погибла 65-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-17T10:50:15+03:00

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Пожар в частном доме на улице Центральной в деревне Верхние Меретяки в Тюлячинском районе республики произошел в воскресенье, 16 июня, в 11.15.

Огонь заметили соседи и вызвали пожарных. Еще до приезда огнеборцев они попытались разыскать 65-летнюю хозяйку дома, но не смогли. Приехавшим пожарным они сразу рассказали, что в горящем доме может находиться хозяйка.

Но дом уже горел открытым огнем, и пробраться в него было невозможно. Когда пламя потушили, то внутри дома возле печи пожарными было обнаружено обгоревшее тело хозяйки.

- В результате пожара сгорел частный дом, общая площадь пожара составила 32 квадрата, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU