В Татарстане после развода отец не отдавал дочь матери

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-17T10:32:59+03:00

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Супруги из Альметьевского района после развода проживали раздельно, и по решению суда восьмилетняя дочь пары должна была находиться вместе с матерью. Но у ее отца была другая точка зрения - он категорически отказывался передавать ребенка матери. Как рассказали "КП-Казань" собственные источники в правоохранительных органах, двое взрослых детей от этого брака после развода родителей решили остаться вместе с отцом. Всего у супругов четверо детей.

За дело взялись судебные приставы. Они после возбуждения исполнительного производства провели беседу с отцом, предупредили о том, что за неисполнение решения суда ему грозит административная ответственность. Переговоры шли около трех месяцев, а затем вместе с приставами в дом к отцу приехали сотрудники органов опеки и попечительства. Девочку передали матери.

ИСТОЧНИК KP.RU