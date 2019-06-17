В мэрии Казани сообщили, когда откроется африканская часть зоопарка "Река Забези"

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-17T09:47:20+03:00

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Стало известно, когда в столице Татарстана будет открыта так называемая африканская часть обновленного зоопарка "Река Замбези". Об этом рассказали в мэрии Казани. Выясняется, что открытие запланировано на конец августа. Правда, не все вольеры к этому времени будут заполнены животными - поставка всех животных и полное заполнение вольеров на территории зооботсада планируется до 2021 года.

Напомним, что часть постояльцев "Реки Замбези" закуплена на частные пожертвования, и это 167 африканских животных. Среди них - львы, гамадрилы, страусы. Они уже приехали в Казань, но временно размещены на территории старого зоопарка. Переезд в новые вольеры запланирован после полной сдачи объектов.

В мэрии сообщили, что осенью коллекция зоопарка пополнится зебрами, гепардами, лемурами, фламинго и рядом других животных.

ИСТОЧНИК KP.RU