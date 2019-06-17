Ульяновец в знак протеста против блокировки пиратских сайтов трижды поджигал офис Роскомнадзора области

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-17T09:01:50+03:00

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В суд передали уголовное дело по статье "Покушение на уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога", где главным фигурантом выступает 20-летний безработный житель Ульяновска. Как установили во время следствия, весной 2018 года Павел К. трижды - 2, 15 апреля и 9 мая 2018 года, пытался сжечь офис регионального Роскомнадзора Ульяновской области. Здание расположено на улице Карла Маркса. Мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения, как он в маске при помощи молотка или камней разбивал окна в здании, выливал туда горючую жидкость и поджигал ее при помощи охотничьих спичек.

Когда злоумышленника задержали, он объяснил, что таким образом мстил за блокировку Роскомнадзором интернет-ресурса, где Павел скачивал «пиратский» видео-контент.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU