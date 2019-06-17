2019-06-17T08:32:33+03:00
Общество

В Йошкар-Оле из-за ремонта дорог временно перекроют движение

Ограничения для проезда транспорта коснутся трех автодорог
Лика ИСАЕВА
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Проезд по трем дорогам Марий Эл будет перекрыт на время ремонтных работПроезд по трем дорогам Марий Эл будет перекрыт на время ремонтных работФото: Из материалов пресс-службы
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Сотрудники Госавтоинспекции МВД Марий Эл сообщают, что из-за ремонта автодорог вводится временное ограничение для движения транспорта на трех автодорогах республики.

Водителям необходимо учесть, что в период с 21.00 17 июня до 00.30 18 июня в республике планируется перекрытие участков сразу нескольких автодорог.

- объездная автодорога г.Йошкар-Олы на участке от Сернурского до Кокшайского трактов с 21.00 до 00.30;

- «Вятка» (Кокшайский тракт) с 72 по 83 км в период времени с 21.00 до 00.30;

- «Куяр – Солнечный – Ронга» в период времени с 21.00 до 00.30;

Сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл просят водителей быть внимательными во время движения и учитывать данную информацию при планировании поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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