Капитан "Уникса" Антон Понкрашов ушел из клуба
На сайте баскетбольного клуба "УНИКС" появилось сообщение, что 33-летний капитан команды Антон Понкрашов покинул клуб. Все произошло по причине того, что истек срок контракта.
Понкрашов выступал за "УНИКС" с 2014 года. Его амплуа - разыгрывающий полузащитник. В составе сборной России он завоевал бронзовую награду на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.
Слова благодарности за время работы в Казани появились на сайте клуба: "Антон Понкрашов покидает БК УНИКС по завершению контракта. Мы благодарим капитана за пять лет прекрасной игры и желаем удачи в дальнейшей карьере".
ИСТОЧНИК KP.RU
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