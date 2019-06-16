2019-06-16T16:35:17+03:00
Спорт

Капитан "Уникса" Антон Понкрашов ушел из клуба

Слова благодарности появились на официальном сайте баскетбольной команды
Лика ИСАЕВА
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Капитан "Уникса" покидает клубКапитан "Уникса" покидает клубФото: Из материалов пресс-службы
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На сайте баскетбольного клуба "УНИКС" появилось сообщение, что 33-летний капитан команды Антон Понкрашов покинул клуб. Все произошло по причине того, что истек срок контракта.

Понкрашов выступал за "УНИКС" с 2014 года. Его амплуа - разыгрывающий полузащитник. В составе сборной России он завоевал бронзовую награду на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Слова благодарности за время работы в Казани появились на сайте клуба: "Антон Понкрашов покидает БК УНИКС по завершению контракта. Мы благодарим капитана за пять лет прекрасной игры и желаем удачи в дальнейшей карьере".

ИСТОЧНИК KP.RU

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