Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отпраздновал Сабантуй в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-16T15:47:26+03:00

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Премьер-министр Татарстан Алексей Песошин сегодня, 16 июня, приехал на празднование Сабантуя в Набережные Челны. В сопровождении мэра города Набережные Челны автограда Наиля Магдеева глава Правительства республики осмотрел малые площадки «Экият» и «Деревенька». Эти площадки были оформленные в национальном стиле и там можно было изучить быт татарского народа. Затем Песошин и Магдеев ознакомились с ярмаркой народных промыслов, где были представлены работы татарстанских мастеров декоративно-прикладного искусства.

- Почетные гости осмотрели интерактивную зону «КАМАЗа», - сообщили в пресс-службе правительства Татарстана. - Выставка автомобилей приурочена к 50-летию челнинского автогиганта.

Во время своего выступления Алексей Песошин поздравил челнинцев с праздником и отметил высокий уровень организации торжественного мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU