2019-06-16T14:35:12+03:00
Происшествия

В Чебоксарах составили три административных протокола на Леонида Якубовича

Правонарушение было совершено 1 июня
Лика ИСАЕВА
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Фото cheb.mediaФото cheb.mediaФото: соцсети
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То, как известный телеведущий катался по тротуарам Чебоксар 1 июня, запечатлели жители столицы Чувашии. Леонид Якубович за рулем дорогой иномарки проехался по тротуару, где к месту мероприятия - праздновали День защиты детей, непрерывным потоком шли взрослые и дети.

Едва снимки появились в соцсетях, как все ждали комментария от самого Якубовича, но дождались только одного: известный шоумен заявил, что это "Бред полнейший" и отказался извиняться перед чебоксарцами.

В итоге сотрудники Госавтоинспекции в отношении шоумена возбудили три административных производства. За еду по тротуарам Якубовичу грозит штраф в сумме две тысячи рублей, за непристегнутый ремень - одна тысяча рублей, за то, что управлял автомобилем, не будучи вписан в полис ОСАГО, он должен будет заплатить 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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