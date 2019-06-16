В Татарстане в аварии "Нивы" и мотоцикла погиб 16-летний подросток

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-16T13:26:28+03:00

Его пассажир получил травмы и доставлен в больницу

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Авария с участием мотоцикла произошла 15 июня, в субботу, на перекрестке улиц Гоголя и Гастелло в Зеленодольске. По предварительным данным, 16-летний подросток вместе со своим другом решил прокатиться на мотоцикле. Водитель автомобиля "Нива", по предварительным данным, не уступил дорогу байкеру и произошло столкновение.

В результате аварии от полученных травм на месте ДТП скончался молодой байкер. Его пассажир доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU