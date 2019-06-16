В Набережных Челнах рой пчел устроил улей в легковушке

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-16T10:26:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Неожиданную картину увидел утром 15 июня, в субботу, житель микрорайона 53/21Г. Выйдя из подъезда, он не поверил своим глазам - его отечественная легковушка словно шевелилась сама собой. Загадка разъяснилась, когда он подошел поближе - на водительской дверце и за заднем стекле разместился рой пчел. Летающие насекомые облюбовали его средство передвижение, и улетать прочь не собирались.

Для того, чтобы увезти рой в безопасное место и освободить автомобиль потребовалось вызывать специалистов - пасечников. Они рассказали, что это новый рой, который искал себе новое место для того, чтобы там поселилась колония пчел. Скорее всего, матка облюбовала этот автомобиль, а ее многочисленная "свита" была вынуждена подчиниться.

ИСТОЧНИК KP.RU