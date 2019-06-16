В Казани ночной продавец попросила не мешать ей спать

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-16T09:49:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Забавная картина предстала перед казанцем, решившим в ночь на 16 июня, воскресенье, что-то купить в круглосуточном магазине на улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. Он пришел в 2.54, судя по времени опубликованной в соцсетях фотографии, но попасть в магазин не смог - на двери висело объявление, что продавец спит и просит не мешать.

Вот такой сюрприз для покупателейФото: соцсети

Не понятно, пожалел ли покупатель сон человека, но под фотографиями уже появились добрые лайки. Кто-то написал комментарий, что продавец спит, покупатели уходят.

ИСТОЧНИК KP.RU