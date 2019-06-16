В Казани ночной продавец попросила не мешать ей спать
Забавная картина предстала перед казанцем, решившим в ночь на 16 июня, воскресенье, что-то купить в круглосуточном магазине на улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. Он пришел в 2.54, судя по времени опубликованной в соцсетях фотографии, но попасть в магазин не смог - на двери висело объявление, что продавец спит и просит не мешать.
Вот такой сюрприз для покупателейФото: соцсети
Не понятно, пожалел ли покупатель сон человека, но под фотографиями уже появились добрые лайки. Кто-то написал комментарий, что продавец спит, покупатели уходят.
ИСТОЧНИК KP.RU
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