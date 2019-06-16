2019-06-16T08:45:59+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают очевидцев падения пенсионера из автобуса

Водитель с места происшествия скрылся
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Пассажир выпал из салона автобусаПассажир выпал из салона автобусаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Сотрудники Госавтоинспекции Казани разыскивают очевидцев дорожно транспортного происшествия. Все произошло в 20.00 в четверг, 13 июня. Во время начала движения с остановки возле дома 32 по улице Волгоградской в Московском районе столицы Татарстана водитель автобуса маршрута №60, по предварительным данным, начал движение с открытыми дверями. В результате этого из салона выпал 78-летний пассажир. Сразу после этого водитель с места происшествия скрылся.

Пострадавший мужчина получил закрытый перелом шейки бедра и был госпитализирован в больницу, сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5-333-810, 5-333-848. Водителю грозит за оставление места ДТП наказание в виде лишения водительских права на срок от одного до полутора лет, или административный арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани ночной продавец попросила не мешать ей спать
У предпринимателя из Татарстана похитили полмиллиона рублей
В Набережных Челнах строительную базу оштрафовали за сжигание отработанных шин и покрышек
В 2019 году в Татарстане направят 4,5 миллиона рублей на закупку лесохозяйственной техники и оборудования
В Татарстане разыскивают женщину, которая под предлогом снятия порчи забрала деньги у жительницы Лениногорска
15 и 16 июня Казани проходит этап авиагонок Red Bull Air Race
Лже-сотрудник банка похитил у жительницы Казани более 110 тысяч рублей
Во время авиагонок и соревнований по триатлону будет ограничено движение судов по Волге, Казанке и Свияге
Защитник «Рубина» Игорь Калинин перешел в московское «Динамо»
«Рубин» уволил помощников Бердыева и назначил тренера молодежки
15 июня в Йошкар-Оле изменятся схемы движения некоторых троллейбусов
Школьница из Казани скончалась после посещения карусели