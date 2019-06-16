В Казани разыскивают очевидцев падения пенсионера из автобуса

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-16T08:45:59+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции Казани разыскивают очевидцев дорожно транспортного происшествия. Все произошло в 20.00 в четверг, 13 июня. Во время начала движения с остановки возле дома 32 по улице Волгоградской в Московском районе столицы Татарстана водитель автобуса маршрута №60, по предварительным данным, начал движение с открытыми дверями. В результате этого из салона выпал 78-летний пассажир. Сразу после этого водитель с места происшествия скрылся.

Пострадавший мужчина получил закрытый перелом шейки бедра и был госпитализирован в больницу, сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5-333-810, 5-333-848. Водителю грозит за оставление места ДТП наказание в виде лишения водительских права на срок от одного до полутора лет, или административный арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU