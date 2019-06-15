2019-06-15T16:28:33+03:00
Общество

В 2019 году в Татарстане направят 4,5 миллиона рублей на закупку лесохозяйственной техники и оборудования

На эти средства планируют приобрести 15 единиц техники
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Татарстана.Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Татарстана.
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В 2019 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экология», закупят специализированную лесохозяйственную технику и оборудование на сумму 4,5 миллионов рублей.

На эти средства планируют приобрести 15 единиц техники, например, лесопосадочные машины, культиваторы, сеялки, плуги, опрыскиватели.

Также в этом году запланирована покупка 48 единиц лесохозяйственной техники за счет средств республиканского бюджета, сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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