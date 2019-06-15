2019-06-15T15:11:44+03:00
Происшествия

В Татарстане разыскивают женщину, которая под предлогом снятия порчи забрала деньги у жительницы Лениногорска

Пострадавшая рассказала, что под воздействием убеждения отдала неизвестной украшение и 23 тысячи рублей
Наиля ГАЛИМОВА
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Фоторобот: пресс-служба МВД Татарстана.Фоторобот: пресс-служба МВД Татарстана.
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11 июня в полицию Лениногорского района Татарстана обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что под воздействием убеждения она отдала неизвестной женщине золотые сережки и деньги на общую сумму более 30 тысяч рублей.

Как оказалось, пострадавшая работает в одной из пекарен Лениногорска. Два дня подряд, 7 и 8 июня, туда приходила одна и та же женщина, отвлекала девушку от работы разговорами и пыталась убедить ее, что у нее всё плохо и ей нужно «откупиться от смерти».

Поверив злоумышленнице, заявительница отдала ей личные 3 тысячи рублей, золотые серьги и 20 тысяч рублей из кассы заведения. В полицию девушка обратилась только через три дня.

– В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленницы, ее поиск и задержание, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - По подозрению в причастности к данному преступлению разыскивается женщина цыганской внешности, на вид 40-45 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения. Была одета в костюм (жакет, юбка) серо-синих тонов, при себе имела солнцезащитные очки с белой оправой и сумку черного цвета.

Полицейские призывают граждан, которым что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом в дежурную часть отдела МВД Лениногорского района Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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