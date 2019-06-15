2019-06-15T17:34:32+03:00
Общество

В Набережных Челнах строительную базу оштрафовали за сжигание отработанных шин и покрышек

Это несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба министерства экологии Татарстана.Фото: пресс-служба министерства экологии Татарстана.
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На территории одной из строительных баз Набережных Челнов экологи выявили нарушение природоохранного законодательства. Сотрудники минэкологии Татарстана установили факт сжигания отходов производства и потребления в виде отработанных шин, покрышек, масляных и воздушных фильтров.

– В отношении должностного лица составлен протокол по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». Также было выдано представление об устранении выявленного нарушения, сообщили в пресс-службе минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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