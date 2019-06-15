У предпринимателя из Татарстана похитили полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:42 2019-06-15T18:42:56+03:00

В день поставки покупатель проверил качество привезенного товара и перевел на указанные номера карт лже-продавца полмиллиона рублей. Фото: Алина НИЗАМОВА

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В дежурную часть полиции по Бугульминскому району Татарстана обратился 47-летний директор одной из фирм города. Он сообщил, что неизвестный под предлогом продажи битума похитил у него 500 тысяч рублей.

Как оказалось, неизвестный предложил предпринимателю заключить договор поставки битума по низкой цене. В день поставки покупатель проверил качество привезенного товара и перевел на указанные номера карт лже-продавца полмиллиона рублей.

Однако водитель автомашины с битумом не слил товар, так как деньги поступили не реальным поставщикам. Неизвестный обманул и представителя фирмы по поставке битума, и потерпевшего: у первого он заказал битум, а второму предложил купить его по сниженной стоимости. После получения денег лже-продавец отключил телефон.

– В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия, сообщили в пресс-службе отдела МВД по Бугульминскому району Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU