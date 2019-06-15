Лже-сотрудник банка похитил у жительницы Казани более 110 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-15T14:06:50+03:00

Чтобы якобы сохранить все денежные средства, женщина перевела их на счет неизвестному

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13 июня в полицию Казани обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина заявила, что с ее банковской карты похитили 110 тысяч рублей.

Как оказалось, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что в ее мобильный банк был осуществлен несанкционированный доступ. И для того, чтобы якобы предотвратить списание денежных средств необходимо перевести их на резервный счет.

Думая, что разговаривает с настоящим сотрудником банка, потерпевшая, ничего не подозревая, перевела все свои деньги на указанный аферистом расчетный счет.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Установлено, что номер телефона афериста зарегистрирован в Москве. По уголовному делу продолжают вестись оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU