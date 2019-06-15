2019-06-15T14:25:41+03:00
Спорт

15 и 16 июня Казани проходит этап авиагонок Red Bull Air Race

Столица Татарстана в третий раз примет соревнования мировой серии
Наиля ГАЛИМОВА
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Призы гонок будут разыграны в воскресенье.Призы гонок будут разыграны в воскресенье.Фото: Алина НИЗАМОВА
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15 и 16 июня в Казани проходит российский этап гонки Red Bull Air Race. Пилоты 14 команд из разных стран будут соревноваться за победу в этапе в двух классах: «Мастерс» и «Претенденты». Квалификационные полеты пройдут в субботу. Накануне спортсмены уже провели тестовые полеты над столицей Татарстана. Призы же будут разыграны в воскресенье.

Основным местом проведения чемпионата станет парк развлечений Red Bull Air Race, расположившейся у Центра семьи «Казан». Программа парка в первый день рассчитана до 17:45. В воскресенье зрители смогут подходить с 10 до 19 часов. Сами гонки, согласно расписанию, должны начаться в 12:50.

Отметим, что это последнее появление серии гонок в Казани. Ранее организаторы чемпионата заявили о закрытии авиагонок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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