Во время авиагонок и соревнований по триатлону будет ограничено движение судов по Волге, Казанке и Свияге

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-15T12:56:21+03:00

Запрет не распространяется на суда, задействованные для подготовки и проведения соревнований по триатлону и авиагонок. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Как сообщает пресс-служба МЧС Татарстана, во время проведения авиагонок и соревнований по триатлону запрещено использование маломерных судов, парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки, на Волге, Казанке и Свияге.

Так, ограничение будет на участке реки Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы во время проведения Red Bull Air Race: 15 июня 9.30 до 17.30 часов, и с 16 июня с 11 до 17.30 часов. Там же проплыть нельзя будет во время чемпионата Европы по триатлону 27 и 28 июля с 8 до 18 часов.

На реке Свияге и реке Волге в границах острова-града Свияжск на расстоянии 600 метров от берега во время проведения соревнований по триатлону SVIYAGA SWIM – 6 июля 2019 года с 9 до 17 часов. Там же проплыть нельзя будет во время соревнований по триатлону TIMERMAN FULL 31 августа с 5.30 до 17 часов.

Запрет не распространяется на суда, задействованные для подготовки и проведения соревнований по триатлону и авиагонок.

ИСТОЧНИК KP.RU