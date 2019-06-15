15 июня в Йошкар-Оле изменятся схемы движения некоторых троллейбусов

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-15T09:03:45+03:00

с 10.45 до 12.00 15 июня закрывается движение для всех видов транспорта по Ленинскому проспекту на участке от ДК им. Ленина до ул. Комсомольская. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Из-за проведения праздничного шествия «Пеледыш пайрем» («Праздника цветов»), с 10.45 до 12.00 15 июня закрывается движение для всех видов транспорта по Ленинскому проспекту на участке от ДК им. Ленина до ул. Комсомольская.

В связи с этим изменятся и схемы движения некоторых троллейбусов.

– Так, маршрут №1 будет следовать по схеме: ДК им. Ленина (с заездом) –ул. Машиностроителей-ул. Водопроводная-ул. Первомайская-поворот направо на ул. Красноармейская - ул. Машиностроителей-ул. Суворова-ул. Панфилова-ж/д Вокзал

– Маршрут №2: 9 м-он –по маршруту до ост. «Парк Победы»- ул. Машиностроителей-ул. Красноармейская- ул. В. Интернационалистов- по маршруту до к/ст. «Вишневая».

– Маршрут №5 – к/ст. «Димитрова»-по маршруту-поворот направо на ул. Машиностроителей до ост. «ДК им. Ленина»-ул. Машиностроителей-ул. Суворова-ул. Панфилова- к/ст. «Вокзал».

– Маршрут №6 – к/ст. «Димитрова»-по маршруту-ост. ДК им.Ленина-ул. Машиностроителей-ул. Суворова-ул. Панфилова-к/ст. «Вокзал».

– Маршрут №8 – пгт. Медведево-по маршруту до ост. «Парк Победы» – ул. Машиностроителей-ул. Красноармейская- ул. В. Интернационалистов-ул. Петрова-поворот налево на Ленинский проспект-по машруту-к/ст. «Вишневая».

– Маршрут №11 – к/ст. «Вокзал»-по маршруту №11а до ост. «ул. Панфилова»-ул. Суворова-ул. Машиностроителей-по маршруту №11а до ост. «Центральный м-он»-ул. В. Интернационалистов-ул. Кирова-Ленинский проспект в направлении центра города –ул. Петрова-по маршруту №11б до ост. «ДК им. Ленина» -ул. Машиностроителей-ул. Суворова-ул. Панфилова-по маршруту №11б до к/ст. «Вокзал», сообщили в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы.

ИСТОЧНИК KP.RU