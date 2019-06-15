2019-06-15T09:03:45+03:00
Общество

15 июня в Йошкар-Оле изменятся схемы движения некоторых троллейбусов

Ограничение связано с проведением «Праздника цветов»
Наиля ГАЛИМОВА
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с 10.45 до 12.00 15 июня закрывается движение для всех видов транспорта по Ленинскому проспекту на участке от ДК им. Ленина до ул. Комсомольская.с 10.45 до 12.00 15 июня закрывается движение для всех видов транспорта по Ленинскому проспекту на участке от ДК им. Ленина до ул. Комсомольская.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Из-за проведения праздничного шествия «Пеледыш пайрем» («Праздника цветов»), с 10.45 до 12.00 15 июня закрывается движение для всех видов транспорта по Ленинскому проспекту на участке от ДК им. Ленина до ул. Комсомольская.

В связи с этим изменятся и схемы движения некоторых троллейбусов.

– Так, маршрут №1 будет следовать по схеме: ДК им. Ленина (с заездом) –ул. Машиностроителей-ул. Водопроводная-ул. Первомайская-поворот направо на ул. Красноармейская - ул. Машиностроителей-ул. Суворова-ул. Панфилова-ж/д Вокзал

– Маршрут №2: 9 м-он –по маршруту до ост. «Парк Победы»- ул. Машиностроителей-ул. Красноармейская- ул. В. Интернационалистов- по маршруту до к/ст. «Вишневая».

– Маршрут №5 – к/ст. «Димитрова»-по маршруту-поворот направо на ул. Машиностроителей до ост. «ДК им. Ленина»-ул. Машиностроителей-ул. Суворова-ул. Панфилова- к/ст. «Вокзал».

– Маршрут №6 – к/ст. «Димитрова»-по маршруту-ост. ДК им.Ленина-ул. Машиностроителей-ул. Суворова-ул. Панфилова-к/ст. «Вокзал».

– Маршрут №8 – пгт. Медведево-по маршруту до ост. «Парк Победы» – ул. Машиностроителей-ул. Красноармейская- ул. В. Интернационалистов-ул. Петрова-поворот налево на Ленинский проспект-по машруту-к/ст. «Вишневая».

– Маршрут №11 – к/ст. «Вокзал»-по маршруту №11а до ост. «ул. Панфилова»-ул. Суворова-ул. Машиностроителей-по маршруту №11а до ост. «Центральный м-он»-ул. В. Интернационалистов-ул. Кирова-Ленинский проспект в направлении центра города –ул. Петрова-по маршруту №11б до ост. «ДК им. Ленина» -ул. Машиностроителей-ул. Суворова-ул. Панфилова-по маршруту №11б до к/ст. «Вокзал», сообщили в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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