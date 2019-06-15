2019-06-15T11:24:01+03:00
Спорт

«Рубин» уволил помощников Бердыева и назначил тренера молодежки

Также стал известен новый директор академии казанского клуба
Наиля ГАЛИМОВА
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Владимир Ежуров.Владимир Ежуров.
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Казанский «Рубин» продолжает внутриклубные изменения.

Клуб объявил об отставке помощников бывшего главного тренера клуба Курбана Бердыева. Как говорится в заявлении «Рубина», Якуб Уразсахатов, Александр Мацюра и Владимир Кулаев покинули клуб по взаимному согласию сторон.

Также «Рубин» объявил имя сменщика Романа Шаронова на посту старшего тренера молодежного состава. Им стал Владимир Ежуров. Напомним, что сам Шаронов принял в управление главную команду.

Кроме этого, клуб назвал нового директора академии «Рубина». На смену Ивану Данильянцу пришел Марсель Малюков, занимавший ранее должность директора школы «Рубина».

Основной состав казанцев сейчас проводит первый тренировочный сбор к новому сезону на собственной базе в Соцгороде. 20 июня клуб проведет в Казани товарищеский матч с «Нефтехимиком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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