2019-06-15T11:32:51+03:00
Спорт

Защитник «Рубина» Игорь Калинин перешел в московское «Динамо»

В последнем сезоне футболист сыграл за казанцев восемь матчей
Наиля ГАЛИМОВА
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Игорь Калинин.Игорь Калинин.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Защитник казанского «Рубина» Игорь Калинин перешел в московское «Динамо». 23-летний футболист присоединился к казанцам в сентябре прошлого года и за прошедший сезон сыграл за восемь матчей, а голом отметился во встречи с «Анжи».

- Очень рад оказаться в таком прославленном клубе. Исторически «Динамо» всегда ставило перед собой самые высокие задачи. Знаю, что недавно был открыт красавец-стадион, с нетерпением ожидаю выхода на поле. Со своей стороны хочу сказать, что сделаю всё возможное, чтобы помочь команде достичь поставленных целей, - поделился с пресс-службой московского «Динамо» Игорь Калинин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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