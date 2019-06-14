Школьница из Казани скончалась после посещения карусели

СЕГОДНЯ 19:46 2019-06-14T19:46:57+03:00

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ЧП произошло в Анапе. Восьмилетняя девочка вместе с родителями приехала на отдых в Анапу. Взрослые отвели школьницу в парк аттракционов, расположенный на Пионерском проспекте курортного города. Во время катания на одном из аттракционов девочка почувствовала себя плохо. Приехавшие на вызов врачи не сумели помочь, школьница скончалась.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Краснодарского края. - Во время этой проверки будет установлена точная причина гибели несовершеннолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU