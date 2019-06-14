Школьница из Казани скончалась после посещения карусели
Восьмилетняя девочка приехала в Анапу вместе с родителями
По факту смерти ребенка проводится доследственная проверкаФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в Анапе. Восьмилетняя девочка вместе с родителями приехала на отдых в Анапу. Взрослые отвели школьницу в парк аттракционов, расположенный на Пионерском проспекте курортного города. Во время катания на одном из аттракционов девочка почувствовала себя плохо. Приехавшие на вызов врачи не сумели помочь, школьница скончалась.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Краснодарского края. - Во время этой проверки будет установлена точная причина гибели несовершеннолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU