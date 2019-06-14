В Казани на улице Трудовая в скором времени откроется новая мечеть

СЕГОДНЯ 18:49 2019-06-14T18:49:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу инспекция Госстройнадзора Татарстана выдала положительное заключение зданию новой мечети «Салях», построенной в поселке Большие Клыки Советского района Казани.

Объект, в том числе, соответствует требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета коммунальных услуг.

Отмечается, что мечеть, которая должна вскоре открыться, находится на улице Трудовая. Она имеет два этажа, минарет и общую площадь помещения 372,8 квадратных метра. В проекте здания предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU