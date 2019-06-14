2019-06-14T18:49:09+03:00
Общество

В Казани на улице Трудовая в скором времени откроется новая мечеть

Ее здание получило положительное заключение инспекции Госстройнадзора Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: gsn.tatarstan.ruФото: gsn.tatarstan.ru
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В эту пятницу инспекция Госстройнадзора Татарстана выдала положительное заключение зданию новой мечети «Салях», построенной в поселке Большие Клыки Советского района Казани.

Объект, в том числе, соответствует требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета коммунальных услуг.

Отмечается, что мечеть, которая должна вскоре открыться, находится на улице Трудовая. Она имеет два этажа, минарет и общую площадь помещения 372,8 квадратных метра. В проекте здания предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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