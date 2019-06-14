2019-06-14T19:21:29+03:00
Общество

15 июня в Йошкар-Оле из-за «Праздника цветов-2019» перекроют движение по ряду улиц

Гулянья в столице Марий Эл пройдут на 11 площадках
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В эту субботу, 15 июня, в Йошкар-Оле отметят «Праздника цветов-2019» («Пеледыш пайрем»). Гулянья пройдут на 11 площадках: Дубовая поляна Сосновой рощи, Бульвар Чавайна, перед Дворцом культуры имени Ленина, площадь имени Ленина, у входа в Центральный парк культуры и отдыха, в самом парке, Костровая поляна, у Костровой поляны, Аллея Центрального парка культуры и отдыха, Царевококшайский Кремль и набережная Амстердам.

В связи с этим во время массовых мероприятий в городе будет перекрыто движение транспорта на следующих улицах:

- с 11.00 до 12.00 часов по Ленинскому проспекту на участке от ул. Комсомольской до ул. Машиностроителей;

- с 12.00 до 13.00 часов по Ленинскому проспекту па участке от ул. Волкова до ул. Комсомольской, ул. Комсомольской на участке от Ленинского проспекта до ул. Пушкина, ул. Волкова на участке от Ленинского проспекта до ул. Гоголя;

- с 13.00 до 13.30 часов по ул. Комсомольской на участке от Ленинского проспекта до бул. Чавайна.

Кроме того, с 20.00 14 июня до 22.00 15 июня запретят остановку и стоянку на ул. Волкова на участке от Ленинского проспекта до ул. Гоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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