2019-06-14T18:04:42+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах вахтовый автобус протаранил легковушку: пострадал один человек

Женщину с места ДТП отправили в больницу
Лика ИСАЕВА
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Приехавшие на место ДТП медики "скорой" диагностировали у женщины перелом грудины.Приехавшие на место ДТП медики "скорой" диагностировали у женщины перелом грудины.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 июня вечером на Автозаводском проезде в Набережных Челнах. По предварительным данным, водитель вахтового автобуса "Нефаз" во время движения не уступил дорогу отечественной легковушке ВАЗ-2107, которая следовала в попутном направлении. Автобус протаранил автомобиль.

В результате аварии пострадала 45-летняя пассажирка "семерки". Приехавшие на место ДТП медики диагностировали у женщины перелом грудины и доставили ее в больницу.

В отношении предполагаемого виновника столкновения возбуждено административное производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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