В Набережных Челнах вахтовый автобус протаранил легковушку: пострадал один человек
Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 июня вечером на Автозаводском проезде в Набережных Челнах. По предварительным данным, водитель вахтового автобуса "Нефаз" во время движения не уступил дорогу отечественной легковушке ВАЗ-2107, которая следовала в попутном направлении. Автобус протаранил автомобиль.
В результате аварии пострадала 45-летняя пассажирка "семерки". Приехавшие на место ДТП медики диагностировали у женщины перелом грудины и доставили ее в больницу.
В отношении предполагаемого виновника столкновения возбуждено административное производство.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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