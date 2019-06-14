В Набережных Челнах вахтовый автобус протаранил легковушку: пострадал один человек

СЕГОДНЯ 18:04 2019-06-14T18:04:42+03:00

Приехавшие на место ДТП медики "скорой" диагностировали у женщины перелом грудины. Фото: Олег УКЛАДОВ

Женщину с места ДТП отправили в больницу

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 июня вечером на Автозаводском проезде в Набережных Челнах. По предварительным данным, водитель вахтового автобуса "Нефаз" во время движения не уступил дорогу отечественной легковушке ВАЗ-2107, которая следовала в попутном направлении. Автобус протаранил автомобиль.

В результате аварии пострадала 45-летняя пассажирка "семерки". Приехавшие на место ДТП медики диагностировали у женщины перелом грудины и доставили ее в больницу.

В отношении предполагаемого виновника столкновения возбуждено административное производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU