Муфтий Татарстана призвал создавать на территориях мечетей детские и спортплощадки

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-14T17:46:54+03:00

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С 13 по 15 июня в Казани проходит Х Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. Для участия в нем в столицу Татарстана приехали более 1 200 представителей 70 регионов страны.

К ним с трибуны обратился муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. В частности, в своем обращении к приехавшим имамам он призвал их не ограничивать свою религиозную деятельность богослужебной практикой и заниматься также просветительской, социально-значимой, благотворительной и воспитательной деятельностью.

По его словам, мечеть должна стать центром духовного воспитания общества. Так, Камиль хазрат Самигуллин обратил внимание на необходимость создания на ее территории детских и спортивных площадок, скверов, водоемов для привлечения населения. Сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU