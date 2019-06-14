2019-06-14T17:46:54+03:00
Общество

Муфтий Татарстана призвал создавать на территориях мечетей детские и спортплощадки

Такое заявление Камиль хазрат Самигуллин сделал на Х Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: dumrt.ruФото: dumrt.ru
Изменить размер текста:

С 13 по 15 июня в Казани проходит Х Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. Для участия в нем в столицу Татарстана приехали более 1 200 представителей 70 регионов страны.

К ним с трибуны обратился муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. В частности, в своем обращении к приехавшим имамам он призвал их не ограничивать свою религиозную деятельность богослужебной практикой и заниматься также просветительской, социально-значимой, благотворительной и воспитательной деятельностью.

По его словам, мечеть должна стать центром духовного воспитания общества. Так, Камиль хазрат Самигуллин обратил внимание на необходимость создания на ее территории детских и спортивных площадок, скверов, водоемов для привлечения населения. Сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школьница из Казани скончалась после посещения карусели
15 июня в Йошкар-Оле из-за «Праздника цветов-2019» перекроют движение по ряду улиц
Дома, школы, детсады, гостиницы и роддом: в двух районах Казани хотят отключить воду
В Казани на улице Трудовая в скором времени откроется новая мечеть
В Чувашии участница группы сутенеров за организацию притона с проститутками отделалась условным сроком
В Набережных Челнах вахтовый автобус протаранил легковушку: пострадал один человек
В эти выходные в Татарстане температура воздуха не поднимется выше отметки +20
В Татарстане на воду торжественно спустили пограничный сторожевой корабль «Анадырь»
Соцсети: в Казани мужчины перевели через плотный автомобильный поток на мосту «Миллениум» утку с утятами
В Чебоксарах экс-директор гимназии №4, бравшая взятки с родителей за зачисление детей, отделалась условным сроком
Правительство России утвердило маршрут платной скоростной дороги «Москва-Нижний Новгород-Казань»
Врачом года-2019 в Татарстане стал заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ Энвер Богданов
Жителя Чувашии арестовали за убийство брата
В Казани стартовало народное голосование за новый проект ТРК «Кольцо»
Директора-педофила из Чебоксар, развратившего восемь детей, приговорили к 7,5 годам колонии
Под стенами Казанского Кремля компанию цветочным шарам составят арки в форме сердец с подсветкой
В Казани националисты, убившие африканского студента, приговорены к почти 50 годам колонии
В Набережных Челнах три новых детских сада планируют открыть уже в июле
Жителя Чувашии будут судить за то, что он изрезал ножами знакомую и запер ее в квартире
Президент Татарстана поручил проверить качество ремонта дорог в республике