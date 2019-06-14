В эти выходные в Татарстане температура воздуха не поднимется выше отметки +20
В эти выходные татарстанцам не стоит надеяться на возвращение летней жары. Так, согласно прогнозам республиканского Гидрометцентра, в субботу, 15 июня, днем обойдется без осадков максимум, что покажут столбики термометров – это от +14 до +19 градусов (в Казани от +16 до +18). Ветер умеренный.
В воскресенье, 16 июня, в Татарстане днем местами может пройти небольшой дождь. Температура воздуха в это время суток не поднимается выше +20 градусов.
При этом, опять же при наличии местами небольшого дождя, в понедельник она немного, но все же, повысится – от +18 до +23 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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