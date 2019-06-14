В Татарстане на воду торжественно спустили пограничный сторожевой корабль «Анадырь»

СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-14T17:06:52+03:00

Судно не только имеет высокий боевой потенциал, но также может участвовать в масштабных спасательных операциях

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В эту пятницу, 14 июня, на Зеленодольском заводе имени Горького прошла торжественная церемония спуска на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля 1-го ранга «Анадырь».

Это судно нового поколения проекта «Океан» разработки питерского конструкторского бюро. Его корабли стали первыми, который спроектировали специально по требованиям морских пограничников.

Судно не только имеет высокий боевой потенциал, но также может участвовать в масштабных спасательных операциях

По совокупности технических характеристик корабли данного проекта не имеет аналогов. В настоящий момент в Зеленодольском заводе имени Горького строятся еще два судна нового поколения «Океан».

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ИСТОЧНИК KP.RU