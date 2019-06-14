Соцсети: в Казани мужчины перевели через плотный автомобильный поток на мосту «Миллениум» утку с утятами

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-14T16:46:48+03:00

Для этого им пришлось останавливать машины [видео]

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В соцсетях появилось видео того, как двое мужчин перевели через плотный поток утку с утятами. Для этого им пришлось останавливать машины. Судя по дате на записи с видеорегистратора, это произошло накануне днем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/714772" frameborder="0"></iframe> В Казани мужчины перевели через мост «Миллениум» утку с утятами.соцсети

В комментарии к видео сообщается, что случай был запечатлен на въезде на мост «Миллениум» и у один из мужчин сложил утят в обыкновенный пакет. За ним, а именно за своими детьми, видимо и следовала в последствии мать-утка, боясь совсем их потерять. В целом проведенную «операцию» можно считать успешной.

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ИСТОЧНИК KP.RU