Дома, школы, детсады, гостиницы и роддом: в двух районах Казани хотят отключить воду

СЕГОДНЯ 19:01 2019-06-14T19:01:51+03:00

Это связано с проведением работ на водонасосной станции и ремонтом на водопроводе

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Так, почти на сутки - с 9.00 17 июня до 6.00 18 июня, краны пересохнут в Вахитовском районе: ул.Адамюка, 4, ул.Большая Красная, 10а, 37/2, 38, 39, 41, 45 (музыкальная школа), 47, 47а, 48, 49 корп.1, 50 (гостиница), 51 (родильный дом), 51 корп.1, 53, 55 (КНИТУ-КАИ), ул.Гоголя, 18, 18а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 24, 25, 25а, 27, 27а, 27а лит.Д2, 29, 31, ул.Жуковского, 18 (лицей №116), 18а, 18б, 21, 23, 23а, 24, 25, 26, 26 к.1, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, ул.Малая Красная, 1/35, 3, 4, 6, 7, 8, 8а, 10а, 11/1, 12, 12а, 13, 14, ул.Карла Маркса, 45, ул.Саммера, 6.

Здесь отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водопроводе.

Не будет ее и в Ново-Савиновском районе 17 июня с 10.00 до 12.00 по адресам: ул.Апастовская, 3 (школа №25), 5, 7, 9, 11, 11а, ул.Гагарина, 35, 35а, 37, 39, 39а, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, ул.Гашека, 1, 2, 3, 4, 5, 6/13, 7, 7 к.1, 9 (детский сад №302), ул.Голубятникова, 1, 2, 3, 5, 7 (школа искусств №15), 9, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (КГЭУ), 19, 19а, 20, 20а, 21, 21а, 21а корп.1 (детский сад №337), 23а (детский сад №93), 24а, 24б, 27, 29, 31 (школа №25), 33, 33а, 35, 35а, ул.Короленко, 34, 36, 40, 48, 52, 52а, 54а (гостинично-ресторанный комплекс), ул.Монтажная, 1а, 3, 3а, 5, ул.Чуйкова, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15б.

К слову, на этот же период воду отключат и в поселке Дружба по улицам: Билярская, Жилищная, Звениговская, Измайловская, Ключищенская, Комбинатская, Краснодарская, Монтажная, Пермская, Полонская, Семиозерская, Силикатная, Совнархозовская, Транспортная, Филиальная, Яранская.

Тут грядущие неудобства связаны с проведением работ на водонасосной станции.

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, - сообщает МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU