2019-06-14T16:32:09+03:00
Происшествия

В Чебоксарах экс-директор гимназии №4, бравшая взятки с родителей за зачисление детей, отделалась условным сроком

Также вместе с ней на скамье подсудимых оказалась и ее бывшая заместительница
Олег ЛУГОВОЙ
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От 20 родителей она получила более 420 тысяч рублей взятки.От 20 родителей она получила более 420 тысяч рублей взятки.Фото: Анастасия Осипова
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В Чебоксарах экс-директора гимназии №4 суд признал виновной в получении взяток, мошенничестве, злоупотреблении и превышении должностными полномочиями, а также в подлоге.

Так было установлено, что с марта по сентябрь 2017 года, занимая указанную должность, женщина получила от 20 родителей за зачисление их детей в гимназию более 420 тысяч рублей взятки.

Взяла она 15 тысяч рублей и от бабушки одной из ученицы, закончившей 9 класс, за липовые «четверки» и «пятерки» в аттестате.

Кроме того, директор заставила запуганную ею подчиненную отдавать по 20 тысяч рублей ежемесячно из своей зарплаты – всего 100 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил женщину к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления на срок 4 года.

Вместе с экс-директором за пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями была осуждена и ее бывшая заместитель по воспитательной работе - назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

- Данный приговор не вступил пока в законную силу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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