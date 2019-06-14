Врачом года-2019 в Татарстане стал заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ Энвер Богданов

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-14T15:49:16+03:00

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В эту пятницу, 14 июня, в казанском КРК «Пирамида» в торжественной обстановке было объявлено имена победителей республиканского конкурса «Врач года - Ак чэчэклэр 2019».

Так, в главной номинации – Врач года-2019, лучшим был признан заведующий кафедрой неврологии и реабилитации Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) Энвер Богданов.

Присужденную награду он получил из рук президента Татарстана Рустама Минниханова.

Отметим, Энвер Богданов является заслуженным врачом республики, имеет стаж работы в 42 года. Стал автором 400 научных статей и публикаций, двух монографий, более 20 статей на английском языке. При этом Энвер Богданов продолжает практиковать – за год он проводит более 1 000 индивидуальных консультаций.

Напомним, всего в конкурсе «Врач года - Ак чэчэклэр 2019» помимо главной номинации представлены еще четыре: «Легенда здравоохранения», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».

ИСТОЧНИК KP.RU