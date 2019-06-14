Жителя Чувашии арестовали за убийство брата

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-14T15:33:03+03:00

На время следствия мужчину поместили под стражу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В отношении 53-летнего не имеющего постоянного места работы жителя Новочебоксарска возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Как полагает следствие, вечером 1 июня этого года у себя дома подозреваемый выпивал вместе со своим младшим 43-летним родным братом.

В один из моментов между пьяными мужчинами вспыхнула ссора. В ходе которой старший схватил нож и несколько раз ударил им в грудь родного человека. От полученных ранений младший брат скончался на месте происшествия.

- Подозреваемый задержан и по ходатайству следователя судом отправлен пока под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU