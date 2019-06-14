В Казани стартовало народное голосование за новый проект ТРК «Кольцо»

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-14T15:08:04+03:00

Всего предложено девять вариантов внешнего вида торгового комплекса, расположенного в центре столицы Татарстана [фото]

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На сайте ТРК «Кольцо» стартовало народное голосование за новый облик торгового комплекса, расположенного в центре Казани.

Речь идет об открытом конкурс не только на разработку архитектурного проекта реконструкции здания, но и планировочной организации территории площади Габдуллы Тукая.

Фото: koltso-kazan.ru

Фото: koltso-kazan.ru

Фото: koltso-kazan.ru

Фото: koltso-kazan.ru

Фото: koltso-kazan.ru

Фото: koltso-kazan.ru

Фото: koltso-kazan.ru

Фото: koltso-kazan.ru

Фото: koltso-kazan.ru

Известно, что главной задачей конкурса на лучший проект реконструкции ТРК в центре Казани является поиск оптимального архитектурного решения. Оно должно учитывать окружающую «Кольцо» историческую застройку. Авторы лучших проектов получат денежные награды.

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ИСТОЧНИК KP.RU