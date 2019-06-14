В Казани стартовало народное голосование за новый проект ТРК «Кольцо»
На сайте ТРК «Кольцо» стартовало народное голосование за новый облик торгового комплекса, расположенного в центре Казани.
Речь идет об открытом конкурс не только на разработку архитектурного проекта реконструкции здания, но и планировочной организации территории площади Габдуллы Тукая.
Фото: koltso-kazan.ru
Фото: koltso-kazan.ru
Фото: koltso-kazan.ru
Фото: koltso-kazan.ru
Фото: koltso-kazan.ru
Фото: koltso-kazan.ru
Фото: koltso-kazan.ru
Фото: koltso-kazan.ru
Фото: koltso-kazan.ru
Известно, что главной задачей конкурса на лучший проект реконструкции ТРК в центре Казани является поиск оптимального архитектурного решения. Оно должно учитывать окружающую «Кольцо» историческую застройку. Авторы лучших проектов получат денежные награды.
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ИСТОЧНИК KP.RU