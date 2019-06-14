Под стенами Казанского Кремля компанию цветочным шарам составят арки в форме сердец с подсветкой
В столице Татарстана на площади Тысячелетия прямо под стенами Казанского Кремля компанию установленным на днях 15 цветочным шарам составят арки в форме сердец.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства города, высотой в 4 метра они символизирует дружелюбие и гостеприимство.
Всего их будет три. Конструкции сейчас устанавливают. Каркасы сердец заполняют грунтом, чтобы потом высадить туда однолетние растения. Окончание полного оформления запланировано на 15 июня.
Отмечается, что в итоге все установленные там композиции по вечерам будут подсвечиваться. Включить огни намерены до 20 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU