2019-06-14T16:04:30+03:00
Происшествия

В Казани националисты, убившие африканского студента, приговорены к почти 50 годам колонии

На скамье подсудимых оказались три человека
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В эту пятницу в Верховном суде Татарстана огласили приговор по делу об убийстве африканского студента, а также серии нападений на иностранцев из расовой ненависти.

На скамье подсудимых оказались националисты из Казани: Руслан Архипов, Роман Халилов, Адель Аскаров и Ростислав Малахов.

Напомним, только двое из них - Руслан Архипов и Роман Халилов, были признаны присяжными виновными в расправе над 24-летним студентом КФУ Махджубом Тиджани Хассаном. Будущий юрист был зарезан 16 февраля 2017 года на улице Аделя Кутуя возле общежития.

Они же с Аделем Аскаровым и Ростиславом Малаховым обвинялись еще и в участии в экстремистском сообществе, а также в серии нападений на иностранцев.

В итоге Халилов, Архипов и Малахов были приговорены к 24,5 годам, 24 годам и 3 годам колонии строгого режима соответственно. Аскаров же получил 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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