Директора-педофила из Чебоксар, развратившего восемь детей, приговорили к 7,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-14T14:32:18+03:00

Его жертвами стали девочки и один мальчик из Томской, Омской, Челябинской, Смоленской областей, Ханты-Мансийского автономном округа, а также Хакасии

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Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетних, развратные действия и незаконный оборот порнографии среди несовершеннолетних – во всем этом виновным признали 45-летнего директора одной из фирм Чебоксар.

В суде было доказано, что с мая 2016 по февраль 2017 года в столице Чувашии мужчина создал в соцсетях четыре аккаунта, где представился подростком. Благодаря этому он смог познакомиться в интернете с семью девочками в возрасте 10-12 лет, а также 12-летним братом одной из них.

Все эти дети живут в Томской, Омской, Челябинской, Смоленской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Хакасии.

Мужчина вел с ними переписку на сексуальную тему, побуждая присылать ему фото интимного характера, что дети и делали. Также четырем своим жертвам директор фирмы сам отправлял порно-фотографии, скаченные в интернете, в том числе и с изображением на них несовершеннолетних.

Об этой переписке случайно узнал коллега директора. Мужчина сообщил об этом в полицию. Во время следствия у него было выявлено расстройство полового влечения в виде педофилии, в связи с чем он нуждается в принудительном лечении в амбулаторных условиях.

- В итоге суд приговорил жителя Чебоксар к 7,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Данный приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU