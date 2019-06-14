В Набережных Челнах три новых детских сада планируют открыть уже в июле

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-14T13:32:57+03:00

Всего в 2019 году в татарстанском автограде в рамках нацпроекта хотят построить шесть дошкольных учреждений

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В Набережных Челнах в июле этого года заработают три новых детских сада. Так, по данным Минобра Татарстана, в дошкольном учреждении «Акчарлак», что в 35-м микрорайоне, уже расставляют мебель, похожая ситуация и в детсаде «Капитошка» (20-й микрорайон Замелекесья) и «Абвгдейке» (14-й микрорайон).

Это типовые здания на 220 мест, они рассчитаны на 12 групп, которые там, к слову, уже сформированы. Также сейчас там идет набор в ясли. А штат воспитателями укомплектовали на 90%.

Отметим, что в местах, где строят новые детсады обновляют или строят подъездные пути с учетом автомобильных парковок, для родителей будущих воспитанников. Например, в «Абвгдейке» будет создано 80 машино-мест.

Всего же в Набережных Челнах в рамках нацпроекта построят шесть новых детсадов: пять – на 220 мест, один – на 340.

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ИСТОЧНИК KP.RU