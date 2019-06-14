Жителя Чувашии будут судить за то, что он изрезал ножами знакомую и запер ее в квартире

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-14T13:02:41+03:00

Утверждается, что мужчина нанес потерпевшей ножевые ранения в голову, шею и руки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чтобы спастись, раненная женщина выпрыгнула с балкона и сломала ногу

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34-летнего жителя Новочебоксарска обвиняют в незаконном лишение свободы человек, совершенном с применением насилия.

Как следует из материалов уголовного дела, около 17.00 29 января этого года у себя в квартире не имеющий постоянного места работы мужчина выпивал вместе со своей 41-летней знакомой. Во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора.

Обвиняемый отказался выпускать гостью из квартиры и запер на замок дверь. А на просьбы женщины отпустить схватил два кухонных ножа и, угрожая убить, ранил ими ее в голову, шею и руки.

Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая выбежала на балкон и, разбив стекло утюгом, выпрыгнула со второго этажа. При падении она получила переломы левой стопы.

- Расследование завершено и все материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU