Жителя Чувашии будут судить за то, что он изрезал ножами знакомую и запер ее в квартире
34-летнего жителя Новочебоксарска обвиняют в незаконном лишение свободы человек, совершенном с применением насилия.
Как следует из материалов уголовного дела, около 17.00 29 января этого года у себя в квартире не имеющий постоянного места работы мужчина выпивал вместе со своей 41-летней знакомой. Во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора.
Обвиняемый отказался выпускать гостью из квартиры и запер на замок дверь. А на просьбы женщины отпустить схватил два кухонных ножа и, угрожая убить, ранил ими ее в голову, шею и руки.
Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая выбежала на балкон и, разбив стекло утюгом, выпрыгнула со второго этажа. При падении она получила переломы левой стопы.
- Расследование завершено и все материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU