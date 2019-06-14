Президент Татарстана поручил проверить качество ремонта дорог в республике
Президент Татарстан Рустам Минниханов дал поручение руководителю инспекции Госстройнадзора республики Василию Кудряшову проверить качество дорог, на которых ведется капремонт, в том числе и во внутриквартальных проездах.
Таким образом должно быть осуществлен контроль над исполнением программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Так, специалистам Госстройнадзора Татарстана на наличие нарушений придется проверить более 160 объектов.
В число которых вошли как дороги общего пользования местного значения, так и подъезды к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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