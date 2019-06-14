2019-06-14T12:51:07+03:00
Общество

Президент Татарстана поручил проверить качество ремонта дорог в республике

При этом данное указание касается также и работ, проведенных во внутриквартальных проездах
Олег ЛУГОВОЙ
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В итоге специалистам Госстройнадзора Татарстана на наличие нарушений придется проверить более 160 объектов.В итоге специалистам Госстройнадзора Татарстана на наличие нарушений придется проверить более 160 объектов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Президент Татарстан Рустам Минниханов дал поручение руководителю инспекции Госстройнадзора республики Василию Кудряшову проверить качество дорог, на которых ведется капремонт, в том числе и во внутриквартальных проездах.

Таким образом должно быть осуществлен контроль над исполнением программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Так, специалистам Госстройнадзора Татарстана на наличие нарушений придется проверить более 160 объектов.

В число которых вошли как дороги общего пользования местного значения, так и подъезды к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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