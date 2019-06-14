2019-06-14T12:26:05+03:00
Происшествия

Полицейские Чувашии задержали египтянина, который за деньги привез своих сограждан поступать в вуз и пропал

В отношении мужчины возбуждено дело за мошенничество в крупном размере
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Отучившись в медвузе Волгограда на фармацевта, гражданин Египта придумал себе более прибыльное «дело», нежели работа по специальности.

Он заманивал в Чувашию своих соотечественников, обещая за деньги помочь поступить в свою альма-матер. Так, доверившись 39-летнему мужчине, который представился как Мухебом Муса Заки Муса, двое его земляков, стали первокурсниками местной сельхозакадемии. К слову, египетский фармацевт приезд в Чувашию перед отправкой в медвуз Волгограда объяснял необходимостью будущих медиков пройти курсы русского языка.

В итоге, отдав «благодетелю» 16 000 долларов США, 19-ти и 20-ти летние граждане Египта поняли, что их обманули и обратились в полицию Чебоксар. Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере». Несмотря на то, что прошло определенное время, стражи порядка все же смогли выйти на след подозреваемого.

Гражданина Египта нашли и задержали в Москве, когда он уже был готов съехать со съемной квартиры на другой адрес.

- Мужчина подозревается в 8 эпизодах мошенничества в отношении своих соотечественников, которым он обещал содействие при поступлении в медвузы России, - сообщили в МВД Чувашии. - В настоящее время подозреваемого доставили в Чебоксары, на время следствия он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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