2019-06-14T12:06:20+03:00
Общество

Казанский пороховой завод не будет переезжать в Удмуртию

Об этом рассказали в Минпромторге России
Лика ИСАЕВА
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Фото: tatfrontu.ruФото: tatfrontu.ru
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Разговоры о том, что Казанский пороховой завод необходимо перенести на другую территорию, шли уже несколько лет. В сентябре 2017 года появилось сообщение, что предприятие может переехать в Удмуртию в поселок Кизнер, где на одноименном объекте завершили уничтожение последнего снаряда с токсичным веществом.

Но, как оказалось, переезд не состоится. Так, во время исследования материальной базы объекта сотрудниками научного института, Минпромторга России выяснилось, что в удмуртском поселке нет ни одного здания, которое бы имело необходимый класс взрывозащищенности. В итоге было заключено, что технологии объекта "Кизнер" не позволяют принять у себя мощности Казанского порохового завода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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