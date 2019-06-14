Минтимер Шаймиев о трехъязычных школах в Татарстане: Есть поддержка со стороны министра просвещения Ольги Васильевой

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-14T11:27:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу в Казанском Кремле первый президент Татарстана, а ныне госсоветник республики провел очередное совещание по вопросу создания в регионе полилингвальных образовательных комплексов.

Проект, реализация которого началось с февраля этого года, включают в себя базовые детские сады, базовые начальные школы и средние школы. Обучение там должно вестись на трех языках: русском, татарском и английском.

Так, по словам главы Минобра Татарстана Рафиса Бурганова, обучение языкам в раннем возрасте расширяет возможности речевого развития, психологического роста и в целом обеспечивает всестороннее развитие ребенка.

- Сложностей немало – это дело новое, нужно не просто построить или ремонтировать школы и детские сады, но и подготовить кадры, внедрить современные методики образования. Есть взаимопонимание и поддержка со стороны федерального министерства просвещения, министра Ольги Васильевой. Будем работать вместе, - в свою очередь заключил Минтимер Шаймиев.

Также на совещании утвердили проект логотипа полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар – путь к знаниям и согласию». Он будет взят за основу для дальнейшей разработки брендбука данных комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU