2019-06-14T11:16:22+03:00
Общество

В это воскресенье ряд домов Приволжского района Казани на день оставят без света

Отключения связаны с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Свет отключат с 8.00 до 17.00.Свет отключат с 8.00 до 17.00.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В это воскресенье, 16 июня, некоторым жителям Приволжского района Казани видимо придется погулять на улице. Дома у них вряд ли найдутся дела – свет отключат на целый день.

Так, с 8.00 до 17.00 электричество пропадет по адресам: улица Газовая, 4, улица Ипподромная, 17, улица Качалова, 86, улица Спартаковская, 125, 141.

Также в этот период времени света не будет и в поселке Мирный по улицам: 4-я Давликеевская, Березниковская, Надеждинская, Надпойменная, Нижнетагильская, Нижнетагильский переулок, Ново-Давликеевская, Свободная и в садовом некоммерческом товариществе «Резинщик».

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживанием оборудования распределительных сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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