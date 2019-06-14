В Казани проигравшийся мужчина поджег букмекерскую контору
Житель Московского района столицы Татарстана часто делал различные ставки в одной из букмекерских контор на улице Декабристов. Но ему не везло - его ставки проигрывали. Это так повлияло на мужчину, что после очередного проигрыша и потери денег он пришел ночью в контору, облил все легковоспламеняющейся жидкостью и бросил спичку.
Помещение выгорело практически полностью. По предварительным данным, пострадавших нет.
Поджигателя узнала как постоянного клиента сотрудница организации. Вскоре в его квартиру постучали сотрудники полиции. Мужчина задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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