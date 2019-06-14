2019-06-14T09:34:24+03:00
Общество

В Казани из-за монтажа фонтанного оборудования обмелела протока Булак

Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Протока пересохла ненадолгоПротока пересохла ненадолгоФото: соцсети
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Жители Казани с удивлением узнали, что протока Булак в Вахитовском районе столицы Татарстана обмелела практически до дна. В соцсетях появились фотографии, которые многие горожане приняли за фейковые. Но когда многие поспешили лично убедиться в обмелении Булака, то эти слухи подтвердились.

В мэрии города всех успокоили: "Ситуация под контролем!". Оказалось, что обмеление - плановое. Требуется сложный монтаж фонтанного оборудования, и ради этого протоку осушили. Как только монтаж завершится, Булак снова наполнится водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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