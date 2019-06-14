2019-06-14T08:47:48+03:00
Происшествия

В Чувашии после аварии легковушка придавила не пристегнутого водителя

Мужчина скончался на месте от полученных травм
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль упал на водителя после аварииАвтомобиль упал на водителя после аварииФото: МВД по Чувашской Республике
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 июня на автомобильной дороге общего пользования местного значения Урмары – Ковали – Нурлаты – Систеби - Чирш Сирма в Урмарском районе республики. 45-летний водитель легковушки "Лада Гранта" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Там его автомобиль перевернулся.

Водитель был не пристегнут ремнем безопасности и вылетел во время опрокидывания. Сверху на него приземлилась легковушка.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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